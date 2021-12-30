Отказаться от запуска салютов просят псковичей зоозащитники

Фото: сайт ПАИ

Волонтёры призывают жителей Псковской области запускать фейерверки в нежилой зоне либо и вовсе отказаться от них из-за опасности, которую они представляют для животных. Об этом волонтёры написали в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

«Для вас – веселье, для них – страх, – пояснили зоозащитники. – Пожалуйста, запускайте салюты в нежилой зоне, как можно дальше от домов, а лучше откажитесь от этой традиции. Домашние и лесные животные достойны жить без страха».

Фото: «Зоозащита»

Такие листовки с призывами псковичам и жителям региона предлагают распечатать и развесить в своих районах.

«Возможно, удастся достучаться до любителей грохота. Возможно, это убережёт испуганный кожаный нос», – добавили зоозащитники.