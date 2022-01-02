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Общество2 января 2022 10:35

Псковичам напомнили график работы городских катков в новогодние каникулы

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В Туристском информационном центре рассказали, как будут работать городские катки со 2 по 9 января.

С 11:00 до 22:00 будут открыты для посетителей каток «Айсберг» на улице Яна Райниса, 55 и каток в «Таблетке».

Чуть позже, в 12:00, начнут свою работу каток на Труда, 40, каток на стадионе «Машиностроитель» и новая ледовая площадка в Финском парке. При этом закроются они в 22:00.

Напомним, у ТЦ «Fjord Plaza» также организован бесплатный каток для псковичей. Кроме того, на Кузбасской дивизии, 30 для любителей активного отдыха залита хоккейная коробка.