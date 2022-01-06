Юлия Пересильд рассказала, как лучше изучать Псков и его историю

Фото: скриншот прямого эфира Юлии Пересильд из Instagram

Знаменитая актриса театра и кино, первая актриса-космонавт Юлия Пересильд родом из Пскова во время прямого эфира в своём Instagram рассказала, как лучше знакомиться с Псковом и его богатой историей.

По мнению артистки, начинать изучение города лучше вместе с экскурсоводом.

Тут же Юлия Пересильд вспомнила недавнюю поездку в Печоры, где экскурсию для неё и её друзей провёл Отец Анастасий.

«Я поняла, что я в Печорах-то была много раз, но огромное количество информации, которую я получила прямо сейчас из уст этого человека [Отца Анастасия – ред. КП], я её просто не знала, поэтому я, конечно, рекомендую с экскурсией», - посоветовала знаменитая актриса.

Кроме того, она посчитала, что уже после знакомства с городом вместе с экспертом можно переходить к общению с Псковом «тет-а-тет».

«Вот сначала с экскурсией, а потом самостоятельно ты уже будешь что-то понимать, представлять, потому что здесь каждый уголок – это огромный пласт истории», - заявила именитая псковичка.

Помимо этого, Юлия Пересильд добавила, что такой богатый наследием город, как Псков, «конечно, очень трудно знать хорошо».