Проезд в городских автобусах подорожал в Пскове с 10 января

.
Плата за проезд в общественном городском транспорте возросла в Пскове с сегодняшнего дня. Об этом сообщает «Псковпассажиравтотранс».
Теперь за поездку в городском автобусе псковичам придётся отдать 31 рубль при расчёте как наличными, так и безналичными.
Цены на транспортные карты, в свою очередь, по-прежнему будут зависеть от количества поездок:
- за 1-10 поездок — от 29 рублей;
- за 11-20 поездок — от 28 рублей 50 копеек;
- за 21-30 поездок — от 28 рублей;
- за 31-40 поездок — от 27 рублей 50 копеек;
- за 41 поездку и выше — 27 рублей.
Добавим, подорожания единой транспортной карты и месячного проездного стоит ожидать псковичам с 25 января.