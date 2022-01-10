Проезд в городских автобусах подорожал в Пскове с 10 января

.

Плата за проезд в общественном городском транспорте возросла в Пскове с сегодняшнего дня. Об этом сообщает «Псковпассажиравтотранс».

Теперь за поездку в городском автобусе псковичам придётся отдать 31 рубль при расчёте как наличными, так и безналичными.

Цены на транспортные карты, в свою очередь, по-прежнему будут зависеть от количества поездок:

- за 1-10 поездок — от 29 рублей;

- за 11-20 поездок — от 28 рублей 50 копеек;

- за 21-30 поездок — от 28 рублей;

- за 31-40 поездок — от 27 рублей 50 копеек;

- за 41 поездку и выше — 27 рублей.

Добавим, подорожания единой транспортной карты и месячного проездного стоит ожидать псковичам с 25 января.