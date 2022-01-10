Аномально морозные ночи обещают жителям Псковской области

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Грядущей ночью столбики термометров в регионе опустятся до -16...-21 градуса. Более того, в ночь на 12 января по области ожидается понижение температуры до -22...-27 градусов. Погода будет морозной, но безветренной. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

При этом специалист отметила, что морозы не задержатся надолго: уже днем 13 января столбики термометров псковичей поднимутся до нуля градусов.

«Старый Новый год с 13 на 14 января, вероятно, будем встречать со слабым плюсом. Затем погода будет неустойчивой», - заявила метеоролог.

Крещенские морозы, по её словам, должны состояться, однако говорить об их интенсивности пока рано.