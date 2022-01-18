«Бьют пациентов»: псковский реаниматолог назвал причину возникновения синяков у пациентов с COVID-19

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В видеорепортаже Дмитрия Коновалова заместитель главного врача Псковской инфекционки Самир Аль-Араби объяснил, откуда у ковид-положительных пациентов появляются гематомы мягких тканей, в том числе на лице.

Он рассказал, что на синяки часто жалуются родственники больных, выдвигая предположения, что реаниматологи «бьют пациентов».

«Пациенты долго находятся в палате реанимации, мы им вынуждены проводить неинвазивную вентиляцию легких, которая подразумевает надевание плотно прилегающей маски», - разъяснил медик.

При этом он рассказал, что все синяки пациентов обрабатываются врачами.

Самир Аль-Араби также поделился, что к неосведомленности многих родственников псковские врачи относятся с пониманием.

«...мы пытаемся объяснить родственникам, в чем здесь причина и проблема. Мы работаем для вас, и мы не враги. Мы пытаемся спасти здесь людей», - подытожил реаниматолог.