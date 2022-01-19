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Здоровье19 января 2022 10:07

Количество умерших от COVID-19 в Псковской области не изменилось за сутки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Роспотребнадзор не зарегистрировал в регионе ни одной смерти от осложнений COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

При этом с начала пандемии справиться с заболеванием 1 361 жителю региона не удалось.

Согласно статистике, в Псковской области официально зафиксировали 73 298 случаев заражения коронавирусом, 144 из них – за прошедшие сутки.

По данным Telegram-канала, 1 272 теста на обнаружение коронавирусной инфекции провели медики региона за последние 24 часа.

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