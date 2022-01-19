Читатели КП-Псков помогли найти донора умирающему коту

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13 января 2022 года «Комсомолка» выложила новость о том, что умирающему коту срочно ищут донора. Наш пост в соцсети «Вконтакте» не остался незамеченным. Многие читатели делали репост новости, пересылая ее друзьям и знакомым.

И человеческое участие дало свои плоды: сегодня, 19 января, в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» написала хозяйка котика, сообщив, что его здоровью больше ничего не угрожает.

«Спасибо, что откликнулись. С котиком всё хорошо, в воскресенье сделали операцию, а в понедельник уже забрали домой долечивать», - поделилась хозяйка прооперированного питомца.

Напомним, донорская кровь коту требовалась, чтобы сделать операцию по фиксации челюсти.