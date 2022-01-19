Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья19 января 2022 13:10

Читатели КП-Псков помогли найти донора умирающему коту

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

13 января 2022 года «Комсомолка» выложила новость о том, что умирающему коту срочно ищут донора. Наш пост в соцсети «Вконтакте» не остался незамеченным. Многие читатели делали репост новости, пересылая ее друзьям и знакомым.

И человеческое участие дало свои плоды: сегодня, 19 января, в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» написала хозяйка котика, сообщив, что его здоровью больше ничего не угрожает.

«Спасибо, что откликнулись. С котиком всё хорошо, в воскресенье сделали операцию, а в понедельник уже забрали домой долечивать», - поделилась хозяйка прооперированного питомца.

Напомним, донорская кровь коту требовалась, чтобы сделать операцию по фиксации челюсти.

0