Авиарейс Москва – Псков вновь задерживается в аэропорту Внуково

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Фото: Ольга ДАВЫДОВА
Пассажиры авиврейса Москва – Псков снова не могут вовремя вылететь из Внуково, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».
Самолет должен был взлететь в направлении Пскова в 22:30, однако ориентировочное время вылета изменилось на 02:00.
При этом сначала отправление воздушного судна перенесли на 23:40, позднее было решено вылетать в 00:40, а потом и вовсе в 01:30.
Предварительно, отправиться в Псков вовремя пассажиры не могут из-за задержки самолёта. Такое объявление прозвучало в зале ожидания уже четыре раза.
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Фото: Ольга ДАВЫДОВА
Напомним, ночь с 11 на 12 января пассажирам авиарейса Москва – Псков пришлось провести в аэропорту в ожидании вылета.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что поступившее в аэропорт Пскова оборудование способно минимизировать задержки авиарейсов.