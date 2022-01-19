Авиарейс Москва – Псков вновь задерживается в аэропорту Внуково

. Фото: Ольга ДАВЫДОВА

Пассажиры авиврейса Москва – Псков снова не могут вовремя вылететь из Внуково, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Самолет должен был взлететь в направлении Пскова в 22:30, однако ориентировочное время вылета изменилось на 02:00.

При этом сначала отправление воздушного судна перенесли на 23:40, позднее было решено вылетать в 00:40, а потом и вовсе в 01:30.

Предварительно, отправиться в Псков вовремя пассажиры не могут из-за задержки самолёта. Такое объявление прозвучало в зале ожидания уже четыре раза.

. Фото: Ольга ДАВЫДОВА

Напомним, ночь с 11 на 12 января пассажирам авиарейса Москва – Псков пришлось провести в аэропорту в ожидании вылета.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что поступившее в аэропорт Пскова оборудование способно минимизировать задержки авиарейсов.