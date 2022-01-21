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Общество21 января 2022 6:21

Псковская область лишится одного из ярчайших ВИПов

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: сайт ПАИ

Фото: сайт ПАИ

Елизавета Барышникова, директор Псковской областной филармонии, уйдёт с занимаемой должности. Об этом сообщает Telegram-канал Rikhtman.

Покинуть пост Елизавета Барышникова вынуждена из-за переезда.

«С февраля у неё интересный challenge в Москве. Удачи ей на новом поприще!» - пишут в сообщении.

Отметим, до назначения на должность руководителя филармонии Барышникову связывали тесные отношения с Пушкинским театром: в учреждении она несколько лет проработала заместителем художественного руководителя.