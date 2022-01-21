12 вывесок демонтировали в Пскове из-за несоответствия дизайн-коду

Фото: сайт ПАИ

12 не соответствовавших дизайн-коду вывесок с фасадов зданий в исторической части Пскова сняло контрольное управление администрации города. В общей сложности было демонтировано 12 вывесок магазинов, баров, ресторанов и аптек на улицах Советской, Гагарина, Яна Фабрициуса, Гражданской, Ленина, а также на Октябрьском и Рижском проспектах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Ранее хозяевам вывесок были отправлены повторные постановления о демонтаже вывесок. Отметим, дизайн-код в историческом центре Пскова определен в правилах благоустройства, санитарного содержания и озеленения города от 29 мая 2020 года.

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Фото: сайт ПАИ

Из-за большого количества заявок на согласование новых вывесок было решено отсрочить исполнения постановлений. При этом с августа прошлого года согласование проходит в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Согласование места расположения вывески на фасаде здания эскиза вывески».

Теперь отсрочки по демонтажу владельцам вывесок не предоставляются.