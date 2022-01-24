В Пскове пассажир с ножом напал на таксиста

.

Ночью 22 января пассажир, ехавший на такси из Крестов на Завеличье, в районе Юбилейной открыто похитил у водителя сумку, угрожая ножом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

После нападения вор-пассажир скрылся с места преступления. О случившемся водитель такси незамедлительно сообщил в полицию.

«По горячим следам» псковским полицейским удалось выйти на след преступника и задержать его. Похитителем оказался 29-летний безработный пскович. Сумку и нож сотрудники полиции изъяли у преступника.

Теперь обвиняемого ждет наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.