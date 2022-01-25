50 кошек сгорели в зооприюте в Великих Луках

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Пожар случился в приюте для животных в Великих Луках, забрав жизни 50 кошек и одной собаки, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Сообщение о возгорании поступило 24 января в 09:50. Огонь бушевал в доме размером 6 на 12 на переулке Портовый. Здание полностью выгорело изнутри, повредилась кровля.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Собака и около 50-ти кошек находились в момент пожара в доме. Спасти их не удалось.

Известно, что люди не пострадали.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Предварительной причиной пожара стала неисправность холодильника.