«Хорошее вознаграждение» обещают за находку пса редкой породы в Псковском районе

Фото: Дарина Дементьева

В районе деревни Амосово Псковского района пропала собака породы Шипперке по кличке Виник. Об этом сообщила хозяйка потерявшегося пса на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«По Гдовской трассе убежал за течной сукой, кобель чёрного цвета», - рассказала девушка.

По её словам, собака чипирована, её рост в холке составляет примерно 40-45 см.

Фото: Дарина Дементьева

«За хорошее вознаграждение!!!», - добавила хозяйка потеряшки.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Виника, просьба обращаться по телефонам: 89113733386, 89113673416, 89113673521.