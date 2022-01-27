В Пскове воспитатели сбежавших из садика пятилеток прокомментировали их побег

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Сегодня, 27 января, на круглом столе в медиацннтре ПАИ руководитель управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко рассказала, как инцидент понедельника в одном из псковских садов прокомментировали воспитатели.

Оказалось, что свою вину сотрудники дошкольного учреждения полностью признают.

«Мы не видим для себя никаких оправданий, никаких смягчающих обстоятельств нет», - заявили воспитатели.

Отметим, после самовольного ухода из детсада на улице Заводской двух пятилетних детей была проведена проверка. По её результатам выяснилось, что работники учреждения халатно и не в полной мере исполняли свои обязанности.

Ранее стало известно, что ещё один ребёнок трёх лет сбежал из детсада Пскова.

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