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Общество8 февраля 2022 6:18

До -2 и снег прогнозируют псковичам 8 февраля

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 8 февраля, на территории региона прогнозируют облачную погоду и небольшой снег, ночью в отдельных районах умеренный. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах жителям региона стоит быть аккуратнее: гололедица всё ещё сохранится.

Западный ветер, который ночью сменится на южный, 8 февраля будет умеренным.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в течение суток будет держаться в пределах от 0 до -3 градусов.

При этом псковичам метеорологи обещают снег и морозы до -2.

В Великих Луках также пройдёт небольшой снег. А температура воздуха в этот день составит -1...-3 градуса.