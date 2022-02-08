Стало известно, когда возобновят прямые авиарейсы между Псковом и Калининградом

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Уже в марте может возобновиться авиасообщение между Псковом и Калининградом. Об этом сообщил директор аэропорта Пскова имени княгини Ольги Артём Тарасов, пишет ПАИ.

На данный момент, рассказал Тарасов, ожидается комиссия Росавиации по разрешению выполнения рейсов определенным авиакомпаниям.

Точная информация появится после 20 февраля. По словам директора аэропорта, есть вероятность, что отправиться из Пскова сразу в Калининград пассажиры смогут уже 1 марта.

«Рейс хороший, очень востребован. Мы его тоже ждем», - поделился Артём Тарасов.

Он также отметил, что в 2021 году перевозками пассажиров занимались две компании: «РусЛайн» и «Red Wings».

Ранее стало известно, когда в аэропорту Пскова откроется кафе.