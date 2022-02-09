Известная актриса Дарья Мороз посетила Псковский кремль

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На экскурсии в Псковском кремле побывала известная актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации Дарья Мороз. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Дарья Мороз посетила выставку «Господин Псков», посвящённую жизни средневековой Псковщины. Внимание знаменитости привлёк меч псковского князя Довмонта XIII века. Примечательно, что это оружие – центральный экспонат выставки.

Кроме того, актриса познакомилась и с основной экспозицией Приказной палаты, а также просветилась в сфере государственного управления России в XVII веке.