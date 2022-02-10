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Общество10 февраля 2022 8:28

Пскович сфотографировал созвездие Орион и всполохи северного сияния

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: Сергей Попов

Фото: Сергей Попов

Созвездие Орион и всполохи северного сияния в небе над Псковом попали в объектив местного жителя Сергея Попова. Снимком пскович поделился в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «Вконтакте».

«Зимний охотник Орион и полярное сияние в одном кадре», - подписал свою фотографию Сергей Попов.

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