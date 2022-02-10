Пскович сфотографировал созвездие Орион и всполохи северного сияния

Фото: Сергей Попов

Созвездие Орион и всполохи северного сияния в небе над Псковом попали в объектив местного жителя Сергея Попова. Снимком пскович поделился в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «Вконтакте».

«Зимний охотник Орион и полярное сияние в одном кадре», - подписал свою фотографию Сергей Попов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минувшей ночью северное сияние засняли в нескольких километрах от Пскова (Подробности)

«Танцует! Сияет! Удивляет!»: северное сияние над Середкой запечатлела псковичка (Подробности)