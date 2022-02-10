В столичные рестораны виноградные улитки попадают из Псковской области

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В Невельском районе Псковской области занимаются выращиванием виноградных улиток для ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сегодня, 10 февраля, рассказал глава муниципалитета Олег Майоров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам главы района, производством деликатеса занимается один из невельских предпринимателей.

Олег Майоров также рассказал, что в деревне Боканово производят греческий сыр.

«Наша сыроварня – бренд, и невельчане его хорошо знают», - заявил глава района, подчеркнув, что сыры разбирают с прилавков магазинов моментально.