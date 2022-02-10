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Общество10 февраля 2022 12:58

Псковичам рассказали, вернутся ли в регион снегопады

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Об интенсивность осадков в Псковской области в ближайшее время рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

По её словам, осадков, превышающих норму, в ближайшее время не прогнозируется. Существенных перемен погоды также не предвидится. При этом в ночное время суток 12 и 14 февраля местами температура воздуха опустится до -11 градусов.

Днём Тала Нещадимова спрогнозировала псковичам околонулевые температуры. Синоптик также заявила, что ветер будет дуть с Юга и Запада.

Кроме того, в ближайшие дни по области возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.