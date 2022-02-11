Утечка на теплотрассе оставила без отопления и горячей воды 4 детсада и несколько жилых домов в Пскове

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Минувшей ночью в районе Аллеи ветеранов на Завеличье прорвало трубу диаметром 426 мм. В результате инцидента без отопления и горячей воды остались 4 детских сада и несколько жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

На месте происшествия задействованы 6 единиц спецтехники и более 10 человек личного состава «Псковских тепловых сетей». Известно, что утечка уже найдена, вода перекрыта. После того как повреждённый участок заменят, вода будет запущена в теплотрассе.

Добавим, глава администрации города Борис Ёлкин контролирует ситуацию.