Об «очень опасных» лужах на пути к зооприюту «Лесопилка» предупредили псковичей

Фото: «Зоозащита»

От возможных трудностей по дороге в зооприют «Лесопилка» предостерегают псковичей его сотрудники. Соответствующее обращение опубликовали в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

Как рассказали волонтёры, эта суббота – операционный день.

«Обращаемся ко всем, кто повезет животных на операции: у нас очень сильно разбита дорога! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! Лужи ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ!!!» - предупредили зоозащитники.

Помимо осторожного передвижения, волонтёры посоветовали посетителям приюта оставлять личный транспорт в районе ОГБДД и института. Дальше, по их словам, безопаснее добираться пешком.