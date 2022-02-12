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Общество12 февраля 2022 8:08

Об «очень опасных» лужах на пути к зооприюту «Лесопилка» предупредили псковичей

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: «Зоозащита»

Фото: «Зоозащита»

От возможных трудностей по дороге в зооприют «Лесопилка» предостерегают псковичей его сотрудники. Соответствующее обращение опубликовали в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

Как рассказали волонтёры, эта суббота – операционный день.

«Обращаемся ко всем, кто повезет животных на операции: у нас очень сильно разбита дорога! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! Лужи ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ!!!» - предупредили зоозащитники.

Помимо осторожного передвижения, волонтёры посоветовали посетителям приюта оставлять личный транспорт в районе ОГБДД и института. Дальше, по их словам, безопаснее добираться пешком.