Стало известно, когда дизайн-код будет обязательным для всего Пскова

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, когда дизайн-код будет введён на территории всего Пскова. Об этом он написал в своём Instagram-аккаунте.

По его словам, с 3 июня 2022 года все вывески города должны быть приведены в порядок.

После указанной даты будут выдаваться сначала предупреждения, а в случае неисполнения – производиться демонтаж. Так, 12 вывесок уже были сняты с фасадов зданий.

Отметим, с мая 2021 года историческая часть Пскова уже преобразилась. Новый облик центра города ранее показал глава администрации Пскова Борис Елкин.

По словам Михаила Ведерникова, дизайн-код постепенно будет внедряться на территории всего региона.