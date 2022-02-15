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Общество15 февраля 2022 5:54

Гололедицу и до 3 градусов тепла прогнозируют псковичам 15 февраля

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 15 февраля, на территории региона ожидается облачная погода, днем без существенных осадков, а ночью возможен мокрый снег. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

На дорогах будьте аккуратными: образуется гололедица.

По прогнозам синоптиков, южный ветер 15 февраля будет умеренным.

Температура воздуха по области во вторник днём составит от 0 до +4, ночью — от -3 до +2.

Псковичам обещают гололедицу и мокрый снег ночью. При этом днём воздух прогреется до +1...+3 градусов, а ночью похолодает до -1...+1.

В Великих Луках также возможен мокрый снег в ночные часы и гололедица на дорогах. Столбики термометров горожан днём покажут +2...+4, ночью — 0...-2.