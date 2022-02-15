Гололедицу и до 3 градусов тепла прогнозируют псковичам 15 февраля

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Сегодня, 15 февраля, на территории региона ожидается облачная погода, днем без существенных осадков, а ночью возможен мокрый снег. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.
На дорогах будьте аккуратными: образуется гололедица.
По прогнозам синоптиков, южный ветер 15 февраля будет умеренным.
Температура воздуха по области во вторник днём составит от 0 до +4, ночью — от -3 до +2.
Псковичам обещают гололедицу и мокрый снег ночью. При этом днём воздух прогреется до +1...+3 градусов, а ночью похолодает до -1...+1.
В Великих Луках также возможен мокрый снег в ночные часы и гололедица на дорогах. Столбики термометров горожан днём покажут +2...+4, ночью — 0...-2.