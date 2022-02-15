График работы мобильного медицинского комплекса в Борисовичах озвучили псковичам

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Стал известен график работы передвижного мобильного комплекса в деревне Борисовичи Псковского района на этой неделе. Его опубликовали в официальном Telegram-канале региона.

— 15 февраля с 13:00 до 17:00 – д. Борисовичи (ул. Владимирская, Никольская). Место парковки – ул. Никольская, д. 6 (большая стоянка около детского сада);

— 16 февраля с 13:00 до 17:00 – д. Борисовичи (ул. Венская, Пражская). Место парковки – ул. Венская, д. 4 (противоположная сторона дома);

— 17 февраля с 13:00 до 17:00 – д. Борисовичи (ул. Балтийская). Место парковки – возле домов № 16, 16а на ул. Балтийской со стороны Ледового дворца.

В мобильном комплексе жители микрорайона смогут получить медицинскую помощь, проконсультироваться со специалистом и сдать мазки на COVID-19 при наличии признаков заболевания.