Что включить в рацион для поднятия настроения, рассказала псковский врач

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Отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды в Пскове» в своём Instagram-аккаунте, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие продукты поднимут настроение зимой.
По словам специалиста, свежие овощи, цитрусы, мята, ягоды и яблоки способны поднять настроение.
Кроме того, если вы чувствуете себя подавленно, улучшить настроение помогут зеленый чай и чёрный шоколад.
Эксперт уточнила, что эти продукты обладают тонизирующим эффектом.
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