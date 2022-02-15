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Здоровье15 февраля 2022 9:17

Что включить в рацион для поднятия настроения, рассказала псковский врач

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Отвечая на вопрос корреспондента «Комсомольской правды в Пскове» в своём Instagram-аккаунте, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие продукты поднимут настроение зимой.

По словам специалиста, свежие овощи, цитрусы, мята, ягоды и яблоки способны поднять настроение.

Кроме того, если вы чувствуете себя подавленно, улучшить настроение помогут зеленый чай и чёрный шоколад.

Эксперт уточнила, что эти продукты обладают тонизирующим эффектом.

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