Стало известно, когда запустят авиасообщение между Псковом, Калининградом и МинВодами

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Авиарейс Псков - Калининград планируют запустить с 15 марта. Об этом, отвечая на вопрос одного из подписчиков в Instagram-аккаунте Михаила Ведерникова, сообщил представитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Он также рассказал, что и на сегодняшний день ведутся переговоры с администрацией Калининградской области. Предположительно, 15 марта авиарейс свяжет два города.

Кроме того, представитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области получил вопрос от подписчицы о возобновлении авиасообщения между Псковом и Минеральными Водами.

«В настоящее время расписание и частота полетов по указанному маршруту находится на согласовании у руководства авиакомпании», — написал представить профильного комитета.

По его словам, ориентировочно полёты возобновят 15 марта.

Известно, что пассажиры будут летать авиакомпанией «Азимут».