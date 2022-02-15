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Дом. Семья15 февраля 2022 11:05

Порядка тысячи заражённых роз из Кении и Колумбии уничтожат в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Заражённые западным калифорнийским цветочным трипсом 994 срезанные розы, находящиеся в Псковской области, подлежат уничтожению. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства провели фитосанитарный контроль на складе временного хранения в Себежском районе, после чего у цветов были обнаружены признаки заражения.

Предположительно, растения атаковал западный калифорнийский цветочный трипс. Согласно лабораторным исследованиям, этот карантинный объект был выявлен у 994 срезанных роз.

Специалисты приняли решение не ввозить порядка тысячи роз в Россию и направить цветы из Кении и Колумбии на уничтожение.