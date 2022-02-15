Семь псковских школ ожидает капитальный ремонт

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В семи школах Пскова будет проведен капремонт. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщил на брифинге в медиацентре ПАИ глава администрации города Борис Елкин.

Спикер рассказал, что капремонт в техническом лицее Пскова приобрел большие масштабы.

«В первую очередь выполнялись работы по усилению фундамента. Сейчас из-за погодных условий идут внутренние работы. Поменяли кровлю, окна, в этом году уже введем здание в эксплуатацию», - заявил Ёлкин.

Чиновник также добавил, что для учеников школы №20 построят физкультурно-оздоровительный комплекс.

Решение было принято после того, как победители акции «Губернаторский дневник» позвонили Борису Елкину из кабинета губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с просьбой построить новый стадион для их школы.