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Псков-ТОП16 февраля 2022 5:46

Псковской области посвятит телеканал ОТР 16 февраля

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: сайт ПАИ

Фото: сайт ПАИ

Сегодня, 16 февраля, телеканал ОТР весь день будет показывать фильмы и репортажи о Псковской области. Об этом сообщили в эфире телеканала.

Для создания контента о регионе 60 съемочная группа ОТР посетила Псков и Изборск, Печоры и Святогорский монастырь, а также усадьбы Пушкинского заповедника.

Телезрителям представляют Псковщину как богатую землю, где есть и крепости XIV века, и храмы из списка ЮНЕСКО, и уникальная система озер.

В анонсе напоминают, что Псковская область связана также с именем Александра Невского, прославившегося после Ледового побоища. Кроме того, именно на Псковщине расположилась дворянская усадьба «Михайловское», где творил бессмертный Александр Пушкин.