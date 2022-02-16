Псковской области посвятит телеканал ОТР 16 февраля

Фото: сайт ПАИ

Сегодня, 16 февраля, телеканал ОТР весь день будет показывать фильмы и репортажи о Псковской области. Об этом сообщили в эфире телеканала.

Для создания контента о регионе 60 съемочная группа ОТР посетила Псков и Изборск, Печоры и Святогорский монастырь, а также усадьбы Пушкинского заповедника.

Телезрителям представляют Псковщину как богатую землю, где есть и крепости XIV века, и храмы из списка ЮНЕСКО, и уникальная система озер.

В анонсе напоминают, что Псковская область связана также с именем Александра Невского, прославившегося после Ледового побоища. Кроме того, именно на Псковщине расположилась дворянская усадьба «Михайловское», где творил бессмертный Александр Пушкин.