Мокрый снег с дождём и до +5 прогнозируют в Псковской области 16 февраля

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Сегодня, 16 февраля, на территории региона синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом ночью будет идти дождь. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

На дорогах по-прежнему скользко.

По прогнозам метеорологов, южный ветер днем будет умеренным, а ночью сменится на сильный.

Температура воздуха в течение суток по региону составит от 0 до +5 градусов.

Псковичам обещают +3...+5 днём и +1...+3 ночью.

В Великих Луках столбики термометров горожан 16 февраля покажут +1...+3.