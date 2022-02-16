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Дом. Семья16 февраля 2022 7:44

Работники магазина продуктов в Пскове нашли дом для бездомного кота Рыжика

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: Вера Коткова

Фото: Вера Коткова

Кот Рыжик, проживавший в районе «Пятерочки» на улице Михайловской в Пскове, приобрёл свой дом благодаря неравнодушным сотрудникам магазина. Теперь Рыжик будет жить в псковском зооприюте для бездомных животных «Лесопилка». Об этом сообщили в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

«БОЛЬШОЕ СПАСИБО за приют нашего подопечного Вере Коротковой, всем работникам "Зоозащиты", на плечи которых ложится забота еще об одном бездомыше!» - написала в группе зоозащитница.

Фото: Вера Коткова

Фото: Вера Коткова

Она также поблагодарила Елену Панькив и Елену Перфилову «за моральную поддержку и готовность подключиться к операции "доставка ценного груза"».

Фото: Вера Коткова

Фото: Вера Коткова

Благодаря сотрудникам продуктового магазина Рыжик пережил холода, и теперь предстоит «намарафетить котэ, провести необходимые процедуры и найти ему дом».