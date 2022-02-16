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Здоровье16 февраля 2022 9:17

925 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Псковской области за сутки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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У 925 человек подтвердился коронавирус за последние 24 часа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе достигло 85 041.

Согласно статистике, ещё семь человек справиться с заболеванием не смогли. С начала пандемии жизни 1 518 жителей Псковской области забрал коронавирус.

По последним данным, почти девять тысяч человек в регионе остаются под наблюдением врачей. 8 393 из них лечатся дома, 568 — в больницах.

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