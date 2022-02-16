Жизни ещё семи жителей Псковской области забрал коронавирус

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Ещё семь летальных исходов от осложнений COVID-19 зафиксировали в регионе. Общее количество смертей достигло 1 518. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Согласно статистике, 85 041 случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировал Роспотребнадзор в Псковской области, 925 из них – за последние 24 часа.

В общей сложности под наблюдением врачей в регионе находится 8 961 пациент с ковидом.

Добавим, по последним данным, победить заболеванием смог ещё 151 житель Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Псковской области выявили новый очаг распространения коронавируса.