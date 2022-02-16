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Общество16 февраля 2022 9:39

92-летнего пенсионера в синей куртке ищут в Пскове

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: Алёна Иванова

Фото: Алёна Иванова

Мужчина 92 лет пропал в районе улицы Венской, 8 в Пскове. Об этом сообщила внучка разыскиваемого на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По её словам, пенсионер не ориентируется в пространстве, при себе мог иметь немного денег.

«Предположительно, сел в машину, похожую на матиз (синяя или серая)», - написала псковичка.

Известно, что мужчина был одет в синюю куртку и синие брюки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пенсионера, просьба обращаться по телефону: 89212194645 (Алёна).