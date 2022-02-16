Десять псковичек заступили на службу по контракту в 2021 году

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Десять жительниц Пскова подписали контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ в 2021 году. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщил офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту Псковской области, капитан Дмитрий Зайцев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Спикер рассказал, что чтобы заступить на военную службу, девушкам необходимо подходить под ряд критериев. Во-первых, возраст кандидаток должен быть от 18 до 35 лет.

Во-вторых, желающие могут проявить себя как военные лишь в двух сферах: медицине и музыке. Кроме того, для трудоустройства музыкантом в военном оркестре девушке необходимо иметь соответствующее образование по классу духовых инструментов.

Примечательно, что по словам Дмитрия Зайцева, спрос на должности на сегодняшний день выше предложений.