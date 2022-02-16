Пробки на дорогах Пскова в марте спрогнозировал Борис Ёлкин

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С первого марта Троицкий мост в Пскове будет закрыт на реконструкцию. В связи с этим в городе увеличится количество пробок. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Ёлкин в своём Instagram-аккаунте.

«Учитывая тот факт, что город входит в десятку городов России по количеству транспорта на душу населения, пробок нам, к сожалению, не избежать», - написал чиновник.

Наибольшее число транспортных коллапсов, продолжил Ёлкин, возможно в первое время, пока псковские водители будут привыкать к ограничениям.

По словам главы администрации Пскова, больше всего машин будет сконцентрировано на Октябрьском проспекте и перекрестке с улицей Кузнецкой.

«Для оптимизации дорожного движения на этом участке уже сейчас решили изменить режим работы светофора. Для этого увеличили время работы секции "поворот налево"», - рассказал Борис Ёлкин.

Он также добавил, что с первого марта потоки движения машин будут распределяться в ручном режиме.