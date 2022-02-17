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Здоровье17 февраля 2022 6:18

«Ночной» симптом «омикрона» назвала псковский инфекционист

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
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Ещё один признак, который может указывать на заражение омикрон-штаммом и который проявляется только ночью, в своём Instagram-аккаунте назвала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

«Ночная потливость часто диагностируется у пациентов на фоне заражения штаммом "омикрон"», - рассказала эксперт.

По её словам, это явление связано с выработкой гормонов стресса, а именно кортизола и адреналина. Кроме того, оно носит защитный характер.

«Нормализация потоотделения проходит по мере выздоровления», - уверила Анастасия Повторейко.

Однако бывает, что симптом продолжает беспокоить пациента. Тогда необходимы дообследования щитовидной железы и контроль гликемии.