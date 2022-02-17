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Общество17 февраля 2022 6:28

Дождливый день и до +5 обещают псковичам 17 февраля

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 17 февраля, на территории региона синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Ночью пройдут небольшие осадки, в отдельных районах умеренные в виде дождя и мокрого снега, к утру 18 февраля переходящие в снег. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах будьте аккуратнее: всё ещё скользко.

Днем южный ветер будет умеренным, в отдельных районах поривыстым, а ночью сменится на западный умеренный.

Максимальная температура воздуха по области днём составит +5, минимальная ночью – -2.

В Пскове в дневные часы пройдёт дождь, ночью переходящий в дождь с мокрым снегом, а утром – в снег. При этом температура воздуха днем будет держаться в пределах +3...+5, а ночью возможны заморозки до -1.

Великолучанам также прогнозируют дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до +3 градусов.