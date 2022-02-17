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Общество17 февраля 2022 7:57

На час застряла карета скорой помощи во дворе Пскова минувшей ночью

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: скриншот видео из группы «Псков за рулём»

Фото: скриншот видео из группы «Псков за рулём»

Прошедшей ночью автомобиль скорой помощи застрял по переулку Машиниста между 1 и 3 домами в Пскове. Об этом в группе «Псков за рулем» сообщила одна из местных жительниц, ставшая свидетелем случившегося.

По её словам, 17 февраля в 00:30 скорая попала в «ледяную ловушку». Побуксовав, водитель понял, что самостоятельно не справляется, и вызвал подмогу.

«В итоге почти час простоял во дворе. Это еще хорошо, что медики вышли без пациента и не было необходимости в срочной госпитализации», - написала очевидец, добавив, что в этом дворе снег зимой не убирался ни разу.

Инцидент женщина записала на видео, пообещав отправить губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.