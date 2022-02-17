Жизни ещё четырёх жителей Псковской области забрал COVID-19

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1 522 смерти от осложнений коронавируса зарегистрировали в регионе, четыре из них — за прошедшие сутки. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По последним данным, ещё у 952 человек подтвердилась коронавирусная инфекция. С марта 2020 года диагноз COVID-19 поставили 85 993 жителям региона.

При этом вылечиться смогли 73 863 пациента. 128 из них закрыли больничные в связи с выздоровлением за прошедшие сутки.

Согласно статистике, 8 606 человек с ковидом остаются под наблюдением врачей в Псковской области.