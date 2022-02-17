Купить билет в псковский планетарий теперь можно по «Пушкинской карте»

.

Псковский планетарий присоединился к программе «Пушкинская карта». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Школьники старшего звена смогут посетить новую лекцию «Малые тела Солнечной системы». Юных псковичей познакомят с астероидами, кометами, метеорами и метеоритами.

Добавим, в Пскове владельцы «Пушкинской карты» могут посетить следующие места культуры:

- Псково-Изборский объединенный музей-заповедник (улица Некрасова, 7);

- Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина (улица Пушкина, 13);

- Псковскую областную филармонию (улица Некрасова, 11);

- Псковский театр кукол (улица Конная, 3);

- Городской культурный центр (площадь Победы, 1);

- Дом офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5);

- Псковский планетарий (улица Советская, 64а).

Напомним, «Пушкинская карта» с пятью тысячами рублями на счету доступна для россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Деньги молодёжь может потратить на билеты в театры, музеи, на выставки, концерты и в кино.