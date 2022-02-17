Мокрый снег пройдёт в Псковской области 18 февраля

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Завтра, 18 февраля, на территории региона синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь с мокрым снегом. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По прогнозам специалистов, на дорогах по-прежнему будет скользко.

При этом температура воздуха по области составит от -2 до +3 градусов тепла.

Западный ветер в пятницу будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

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