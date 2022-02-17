Псковичка Анастасия Спиридонова стала золотым призёром первенства России по легкой атлетике

.

Спортсменка из Пскова Анастасия Спиридонова стала лучшей на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23-х лет в помещении. Об этом сообщили в администрации Пскова.

Лучших спортсменов определяли с 15 по 17 февраля в Санкт Петербурге. Счастливым для Анастасии Спиридоновой стал третий соревновательный день. Девушка достигла высоты 1 метр 91 сантиметр, установив рекорд манежа и свой личный рекорд прыжка в помещении.

Сообщается, что с 25 по 27 февраля в Москве пройдёт Чемпионат России по легкой атлетике в помещении, участницей которого станет псковская спортсменка.