Дождь и до +4 обещают псковичам 18 февраля

.

Сегодня, 18 февраля, на территории региона пройдут небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По прогнозам синоптиков, на дорогах сегодня местами будет скользко, а южный ветер будет умеренным.

Температура воздуха по области в эту пятницу составит от 0 до +5 градусов.

В Пскове днём ожидается дождь, ночью – дождь с мокрым снегом. Днем столбики термометров горожан покажут +2...+4, ночью — 0...+2.

Великолучанам также обещают дождь с мокрым снегом. При этом днём воздух прогреется до +3...+5, а к ночи ожидается понижение температуры до 0...+1.