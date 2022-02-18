На три недели закроют для транспорта участок улицы Александра Невского в Пскове

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До 14 марта перекроют дорожный участок улицы Александра Невского в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения в связи с проведением работ по реконструкции улицы Леона Поземского будут действовать с 10:00 21 февраля до 24:00 14 марта на участке улицы Александра Невского от Совхозной до Леона Поземского. Исключение — спецмашины.

В качестве объезда псковским водителям предлагают улицу Ипподромную.

Горожан призывают учесть эту информацию, а также заранее продумывать свой маршрут.