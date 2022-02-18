Почти центнер гашиша хотели ввезти жители Великих Лук через российско-латвийскую границу

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Сотрудники УФСБ России по Псковской области совместно с ПУ задержали двух великолучан, пытавшихся ввезти в Россию почти 100 кг гашиша. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Преступников задержали на таможенном посту «Убылинка». Осмотрев автомобиль, сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли более 97 килограмм гашиша. Наркотик был спрятан в 995 спрессованных плитках, упакованных в 101 сверток.

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Теперь одному из великолучан предстоит отбыть в колонии строгого режима 8 лет, второму – 8,5.