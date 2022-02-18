Местный поэт посвятил стихотворение февральскому полнолунию в небе над Псковом

Фото: Валерий Гаврилов

Минувшей ночью жители Псковской области могли наблюдать полную Луну. Как делятся многие из них, в этот раз полнолуние было особенно чарующим. Не оставило оно равнодушным и местного поэта Валерия Гаврилова. Мужчина посвятил стихотворение природному явлению, опубликовав его на сайте Проза.ру.

«Полная Луна над Псковом нынче была хороша! Не мог не откликнуться!» - подписал свои снимки Луны Валерий Гаврилов.

Фото: Валерий Гаврилов

Строки, на которые вдохновила местного поэта Луна, представляем ниже.

Барыня - сударыня Луна

Валерий Павлович Гаврилов

Ах, с добрым утром,

Барыня-сударыня Луна!

Все люди спят ещё,

И нынче Вы со мной одна!

Плывёте пО небу

В шубейке облаков,

Не ведая усталости

И тяжести земных оков.

Прикрыв глаза,

Я начал разговор с Луной

Не голосом, не звуком,

А открытой на приём душой.

Поговорили мы о том,

Что будет вечно под Луною

О мыслях и мечтах,

О мигах промеж миром и войною!

Я говорил недолго.

Слушала меня Луна

Кивая, изредка,

Давала мне ответ она.

Открыл глаза.

Махнул Луне рукой:

О , да, сударыня!

Ничто не вечно под Луной!