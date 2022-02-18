Местный поэт посвятил стихотворение февральскому полнолунию в небе над Псковом

Фото: Валерий Гаврилов
Минувшей ночью жители Псковской области могли наблюдать полную Луну. Как делятся многие из них, в этот раз полнолуние было особенно чарующим. Не оставило оно равнодушным и местного поэта Валерия Гаврилова. Мужчина посвятил стихотворение природному явлению, опубликовав его на сайте Проза.ру.
«Полная Луна над Псковом нынче была хороша! Не мог не откликнуться!» - подписал свои снимки Луны Валерий Гаврилов.
Фото: Валерий Гаврилов
Строки, на которые вдохновила местного поэта Луна, представляем ниже.
Барыня - сударыня Луна
Валерий Павлович Гаврилов
Ах, с добрым утром,
Барыня-сударыня Луна!
Все люди спят ещё,
И нынче Вы со мной одна!
Плывёте пО небу
В шубейке облаков,
Не ведая усталости
И тяжести земных оков.
Прикрыв глаза,
Я начал разговор с Луной
Не голосом, не звуком,
А открытой на приём душой.
Поговорили мы о том,
Что будет вечно под Луною
О мыслях и мечтах,
О мигах промеж миром и войною!
Я говорил недолго.
Слушала меня Луна
Кивая, изредка,
Давала мне ответ она.
Открыл глаза.
Махнул Луне рукой:
О , да, сударыня!
Ничто не вечно под Луной!