Псков
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 9:04

Почему европейцы могут купить свое название для циклона, а псковичи – нет, рассказала Тала Нещадимова

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова заявила, что у европейцев есть возможность купить собственное название для циклона или антициклона, в то время как псковичи этого сделать не могут, пишет ПАИ.

По словам Талы Нещадимовой, заявку на название природному явлению разрешается подать любому человеку. При этом имя циклону обойдётся дешевле, так как их больше и их продолжительность меньше.

«Если заявок слишком много, то организуют даже жеребьёвку. В России такой практики нет, так как к нам циклоны приходят с запада, как правило, уже с именами», – объяснила специалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Надя» и «Иления»: рассказываем, кто придумывает имена для циклонов (Подробности)